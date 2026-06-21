あす（22日）は東北や北陸を中心に、朝から断続的に雨の予想

あすは東北や北陸を中心に、朝から断続的に雨となるでしょう。東北の太平洋側は、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。午後は北海道も、にわか雨や雷雨の所がありそうです。関東から西も雲が広がりやすく、夕方以降は九州にも雨の範囲が広がるでしょう。

【写真を見る】あす（22日）は東北・北陸中心に朝から断続的に雨の見込み 東北の太平洋側は大雨による土砂災害や低い土地の浸水・川の増水に注意が必要

各地の予想最高気温

気温です。朝の気温は西日本や東日本を中心に、22℃前後の所が多いでしょう。日中の気温は、関東から西で30℃近くまで上がり、蒸し暑く感じられそうです。北陸や北日本はきょうより低い所が多く、青森で18℃、盛岡で17℃など、この時季としても低い見込みです。北よりの風もひんやりと感じられそうです。





週間予報

【あすの各地の予想最高気温】札幌 ：23℃ 釧路：15℃青森 ：18℃ 盛岡：17℃仙台 ：20℃ 新潟：24℃長野 ：26℃ 金沢：24℃名古屋：30℃ 東京：29℃大阪 ：28℃ 岡山：28℃広島 ：29℃ 松江：25℃高知 ：31℃ 福岡：27℃鹿児島：29℃ 那覇：31℃

週間予報です。沖縄は晴れる日が多くなりますが、九州は雨が降りやすく、木曜日ごろにかけて大雨のおそれがあります。週の後半は各地で梅雨空となり、雨脚の強まる所もあるでしょう。各地で本格的な雨の季節を迎えています。雨の降り方に注意が必要です。