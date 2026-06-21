日本代表が世界に誇る“ワールドカップ新記録更新”に韓国メディアも脱帽！「ピッチの中でも外でも彼らは…」「通算勝利数で韓国に並んだ」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦し、４−０の快勝を収めた。
メキシコ・モンテレイで開催された一戦で、日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んで２−０とする。後半はやや攻めあぐねたが、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメ押し弾を決め、さらに83分には上田のループヘッドで４点目をマーク。過去最多となる４ゴールを挙げ、見事４−０で勝ち切った。
望外のゴールラッシュを決めた森保ジャパン。韓国メディア『Best Eleven』が注目したのが、日本が新たに更新したワールドカップ新記録だ。日本は1998年のフランス大会で初出場を果たし、初戦のアルゼンチン戦から今大会のチュニジア戦まで一度もレッドカードを受けていない。自身が持つ退場者なしの連続記録を「27試合」に伸ばしたのである。
『Best Eleven』も驚きを隠せない。「日本代表サポーターが観客席でゴミを拾って清掃する姿はいまや有名だが、日本はピッチの中でも外でもクリーンなのだ」と記し、「日本にとってチュニジア戦はメモリアルなゲームとなった。この試合はワールドカップ史上1000試合目にあたり、日本はその記念すべき試合で大勝。また、アジア勢として初めてワールドカップ１試合・４得点を記録した。さらに日本のワールドカップ通算勝利数は８勝に達し、韓国と並んでアジア最多勝利数の共同１位となったのだ」と説明する。
そのうえで同メディアは、「日本が残した記録は得点だけではなかった。今回のチュニジア戦を含めてワールドカップ27試合連続でレッドカードなしを継続。1998年フランス大会で初出場して以来、一度も退場者を出していないことになり、自らが保持していた記録をさらに更新した」と言及。「日本はレッドカードだけでなくイエローカードも少なく、2022年カタール大会の最終戦以降、ワールドカップ３試合連続で警告ゼロを記録している。強度の高いプレッシングと素早い攻守の切り替えを実践しながらも、不必要なファウルを抑えている点は注目に値する」と称えた。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
メキシコ・モンテレイで開催された一戦で、日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んで２−０とする。後半はやや攻めあぐねたが、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメ押し弾を決め、さらに83分には上田のループヘッドで４点目をマーク。過去最多となる４ゴールを挙げ、見事４−０で勝ち切った。
『Best Eleven』も驚きを隠せない。「日本代表サポーターが観客席でゴミを拾って清掃する姿はいまや有名だが、日本はピッチの中でも外でもクリーンなのだ」と記し、「日本にとってチュニジア戦はメモリアルなゲームとなった。この試合はワールドカップ史上1000試合目にあたり、日本はその記念すべき試合で大勝。また、アジア勢として初めてワールドカップ１試合・４得点を記録した。さらに日本のワールドカップ通算勝利数は８勝に達し、韓国と並んでアジア最多勝利数の共同１位となったのだ」と説明する。
そのうえで同メディアは、「日本が残した記録は得点だけではなかった。今回のチュニジア戦を含めてワールドカップ27試合連続でレッドカードなしを継続。1998年フランス大会で初出場して以来、一度も退場者を出していないことになり、自らが保持していた記録をさらに更新した」と言及。「日本はレッドカードだけでなくイエローカードも少なく、2022年カタール大会の最終戦以降、ワールドカップ３試合連続で警告ゼロを記録している。強度の高いプレッシングと素早い攻守の切り替えを実践しながらも、不必要なファウルを抑えている点は注目に値する」と称えた。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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