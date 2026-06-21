瀧山あかね（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが6月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのタイトミニワンピース姿を披露した。

【写真】31歳美人アナ「手脚が長くて美しい」“超ミニ”ワンピで美脚スラリ

◆瀧山あかねアナ、美脚際立つタイトミニワンピ姿公開


瀧山アナは「生放送行ってきます 今日もメイクさんが沢山撮ってくださいました」とコメントし、生放送前のショットを公開。デニム生地のノースリーブのタイトミニワンピースを着用し、スラリと長く美しい脚を見せている。

◆瀧山あかねアナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「頭身バランスが神」「身体の半分以上脚」「スタイル異次元」「手脚が長くて美しい」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。

◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール


1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】