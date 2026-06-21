美人アナウンサー、圧巻美脚輝くタイトミニワンピ姿に熱視線「スタイル異次元」「身体の半分以上脚」
【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが6月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのタイトミニワンピース姿を披露した。
【写真】31歳美人アナ「手脚が長くて美しい」“超ミニ”ワンピで美脚スラリ
瀧山アナは「生放送行ってきます 今日もメイクさんが沢山撮ってくださいました」とコメントし、生放送前のショットを公開。デニム生地のノースリーブのタイトミニワンピースを着用し、スラリと長く美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「頭身バランスが神」「身体の半分以上脚」「スタイル異次元」「手脚が長くて美しい」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳美人アナ「手脚が長くて美しい」“超ミニ”ワンピで美脚スラリ
◆瀧山あかねアナ、美脚際立つタイトミニワンピ姿公開
瀧山アナは「生放送行ってきます 今日もメイクさんが沢山撮ってくださいました」とコメントし、生放送前のショットを公開。デニム生地のノースリーブのタイトミニワンピースを着用し、スラリと長く美しい脚を見せている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「頭身バランスが神」「身体の半分以上脚」「スタイル異次元」「手脚が長くて美しい」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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