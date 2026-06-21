ウッディやバズたちのポップな雑貨！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケット
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケット
登場時期：2026年7月3日より順次
サイズ：全長約41×35×35cm
種類：全2種類（集合、バズ・ライトイヤー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』デザインの大きなバケットが登場！
大容量で、おもちゃやぬいぐるみ、洗濯物などを入れるのにもぴったりです。
どこから見てもポップでカラフルなデザインなので、インテリアのおしゃれなアクセントにもなりそう☆
全部で2種類の柄がラインナップされています。
集合
白とオレンジの配色使いもおしゃれな、4面異なるデザインが施されたビッグバケット。
「ウッディ」や「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」など『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちのアートがそれぞれにプリントされています☆
バズ・ライトイヤー
「バズ・ライトイヤー」のビッグバケットはインパクトたっぷり。
にっこりとご機嫌な表情をした「バズ・ライトイヤー」の姿がすべての面にぎっしりとデザインされています。
様々なものをしまえる『トイ・ストーリー５』デザインの収納雑貨。
セガプライズの『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケットは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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