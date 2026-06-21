セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケット

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約41×35×35cm

種類：全2種類（集合、バズ・ライトイヤー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』デザインの大きなバケットが登場！

大容量で、おもちゃやぬいぐるみ、洗濯物などを入れるのにもぴったりです。

どこから見てもポップでカラフルなデザインなので、インテリアのおしゃれなアクセントにもなりそう☆

全部で2種類の柄がラインナップされています。

集合

白とオレンジの配色使いもおしゃれな、4面異なるデザインが施されたビッグバケット。

「ウッディ」や「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」など『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちのアートがそれぞれにプリントされています☆

バズ・ライトイヤー

「バズ・ライトイヤー」のビッグバケットはインパクトたっぷり。

にっこりとご機嫌な表情をした「バズ・ライトイヤー」の姿がすべての面にぎっしりとデザインされています。

様々なものをしまえる『トイ・ストーリー５』デザインの収納雑貨。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 プラチナムザッカビッグバケットは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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