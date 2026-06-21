＜義両親と夫がノンデリ！＞義母「順調に育ってるの？」内緒にしてたのにアイツめ〜！【第1話まんが】
私（アサミ、30代）は夫（タカヤ、30代）との二人暮らし。現在妊娠中で、今のところお腹の子は順調に育っています。順調とはいえ、不安はあります。きっと妊娠中は誰しも不安になるのだと思いますが、前回流産したので私はより慎重になっているのかもしれません。そして不安はもう一つ。近所に住む義両親がどこまで干渉してくるか。私は過干渉気味な義両親が苦手で、流産についても今回の妊娠についても話していません。
現在私は妊娠16週目。無事に出産できれば、第一子となります。
私たち夫婦は悩んだ末、どんな結果でも受け止める覚悟で検査を受けると決めました。ところがその矢先に、私は流産してしまったのです。原因はわかりません。
私の親には、出生前診断の相談もしていたため、報告することに。義両親には妊娠自体を伝えていなかったこともあり、余計な心配もかけたくないので流産については報告しないことにしました。
数か月後、ありがたいことに再び妊娠がわかり、今に至ります。今回は無事に生まれてほしいと切に思った私は、会社に事情を話し在宅勤務にしてもらいました。そんなある日、珍しく義母から私に連絡がありました。
義母から前回の流産や出生前診断のことを、矢継ぎ早に聞かれました。どうやら夫が話してしまったようです。悪気はないのでしょうが、過干渉気味な義両親からあれこれ詮索されるのがシンドイです。
現在私は妊娠16週目で、無事に出産できれば、第一子となります。前回の妊娠では、出生前診断を勧められた直後、原因不明の流産を経験しました。
夫婦で話し合い、出生前診断や流産のことは義両親には伝えないと決めましたが、夫は勝手に義両親に話してしまったのです。私は義両親からあれこれ詮索されてどっと疲れてしまいました。
つらい記憶を掘り返されたことも相まって、私は夫への怒りが収まりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
現在私は妊娠16週目。無事に出産できれば、第一子となります。
私たち夫婦は悩んだ末、どんな結果でも受け止める覚悟で検査を受けると決めました。ところがその矢先に、私は流産してしまったのです。原因はわかりません。
私の親には、出生前診断の相談もしていたため、報告することに。義両親には妊娠自体を伝えていなかったこともあり、余計な心配もかけたくないので流産については報告しないことにしました。
数か月後、ありがたいことに再び妊娠がわかり、今に至ります。今回は無事に生まれてほしいと切に思った私は、会社に事情を話し在宅勤務にしてもらいました。そんなある日、珍しく義母から私に連絡がありました。
義母から前回の流産や出生前診断のことを、矢継ぎ早に聞かれました。どうやら夫が話してしまったようです。悪気はないのでしょうが、過干渉気味な義両親からあれこれ詮索されるのがシンドイです。
現在私は妊娠16週目で、無事に出産できれば、第一子となります。前回の妊娠では、出生前診断を勧められた直後、原因不明の流産を経験しました。
夫婦で話し合い、出生前診断や流産のことは義両親には伝えないと決めましたが、夫は勝手に義両親に話してしまったのです。私は義両親からあれこれ詮索されてどっと疲れてしまいました。
つらい記憶を掘り返されたことも相まって、私は夫への怒りが収まりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと