株式会社ＶＡＺとＴＷＩＮ ＰＬＡＮＥＴの共同プロデュースによる１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が２０日、東京・Ｚｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ（ＴＯＫＹＯ）で初のファンミーティング「Ｗｈｏ ｉｓ ｔｈｅ Ｌｅａｄｅｒ？」を開催した。

２月のデビューから４カ月、まだ未完成ながらも「α＋」の“今”を詰め込んだイベントとなった。夏らしい花柄をあしらった新衣装のお披露目や、５日にデジタルリリースした新曲「君が好きな青い浴衣」の初パフォーマンスを含む全８曲を披露した。

また「ちあーず」に決定した“ファンネーム決め”やゲーム企画など、盛りだくさんの内容を全力で届けた。そして、イベント名の通り「α＋」のリーダーを発表し、木野稟子が就任することが決定した。

木野は「α＋はみんな本当に仲がよくて、大好きなメンバーと一緒にもっともっと高みを目指して、ひとつになってがんばりたいと思います！これからよろしくお願いします！」と呼びかけた。

さらに「α＋」初のワンマンツアー「まだ見ぬ私たちへ」を、１０月から１１月にかけて愛知・大阪・東京で開催することもサプライズで発表した。