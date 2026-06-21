ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・日本―チュニジア戦が行われる。注目の一戦を前に、W杯3大会出場の本田圭佑が日本時間20日放送の日本テレビ系「あす決戦！ 日本×チュニジア徹底分析SP！」にメキシコ・モンテレイから生出演。チュニジアの印象を語っている。

チュニジアはグループ初戦でスウェーデンに1-5と大敗した後にサブリ・ラムシ監督を解任。エルヴェ・ルナール氏が新監督に就任した。本田は監督交代について「スウェーデン戦で崩壊している。戦術含め良くない状況。（日本としては）同じ監督で進めたかったのはある」と語っている。

続けて「戦術は修正しきれない、この短時間では。そこは明日の試合でもついていける。ただ、精神的に大きく変わってしまっているのが一番怖い。球際とか、戦術を超えてガツガツ来るんじゃないか」と警戒ポイントを明らかにしていた。

一方で、過去大会で1勝3分け3敗と、日本代表がグループ第2節に弱いというデータについては「大丈夫だと思う。（長友）佑都も言っているけれど、そういうことがないようにと気を引き締めている」と太鼓判を押した。

初戦のオランダ戦でテレビ解説を務めた際には、相手選手に対して「11番、めっちゃうざいっすね」と名指しで指摘し、話題を呼んだ。スタジオの明石家さんまから「チュニジアのうざい奴は誰？」と問われた本田は、「10番の選手（ハンニバル・メイブリ）が凄くうまい。恐らく10番が一番うざいタイプ」と回答していた。



（THE ANSWER編集部）