20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、中日戦に先発し7回2/3を投げ1被安打10奪三振無失点の好投で3勝目を挙げた巨人・ウィットリーをリードした女房役の大城卓三捕手を褒めた。

佐伯氏は「特別良かったかと言われたらそうでもなかったと思うんですよ。ドラゴンズがたくさんボール球を振ったというところがあったんですけど、序盤なかなかコントロールがまとまらない。ドラゴンズは過去の対戦でストレート、カットボール主体というのが頭にあった中で、今日カットボールがうまくコントロールできないなと思った瞬間に、大城選手がそこからカーブを混ぜてきた。2番目に多かったカットボールという球種を外して、3番目4番目のカーブとスプリットを使ってリードする。大城選手のリードがすごく良かった。ドラゴンズと2回対戦した印象を全く変えたようなリードをしましたね」と分析。

さらに佐伯氏は「相性が良かったのと大城選手の機転。バッター目線で見てしまうんですけど、ある程度試合前のデータが頭にある中で、この球種は多かったかなというのが突然増えたり、打席の中で増えたりとかしていた中で、大城選手が今日のウィットリー選手を引き出した感じですね」と目を細めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』