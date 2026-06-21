◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】オランダはスウェーデンに５―１で大勝し、決勝トーナメント進出を決定的とした。

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試合前日、ＭＬＢアストロズの本拠地「ダイキンパーク」の近くを歩いていると、オランダのユニホームを着ているサポーターの多くが、球場の中に吸い込まれていくのを目撃した。

こちらで確認できたユニホームネームは「ファンバステン」、「ファンニステルローイ」「スナイデル」、「ファンペルシー」など歴代の名プレーヤーに加え、現代表の「デヨング」、「ガクポ」、「ファンダイク」ら。「欧州人も野球を観るのか？」と不思議な感覚だったが、Ｗ杯の試合のため前乗りしていたサポーターたちは、続々とスタジアムに足を踏み入れていく。

アストロズとオランダ代表には、「オレンジ」をチームカラーにしているという共通点がある。そんな親和性もあってか、ボールパークの雰囲気を楽しむため、多くのオランダ人サポーターが観戦に訪れていた。グッズショップを訪れ、大量のオレンジグッズをゲットする姿もみられた。

ちなみに、この日のアストロズの先発は今井達也投手。１１奪三振を奪う好投で、勝ち投手となった。

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一夜明けて迎えた「オランダ―スウェーデン」の一戦。スタジアムに向かって歩いていると、オランダのユニホームを着用しつつ、アストロズのキャップを被った男性に遭遇した。

「昨日、アストロズを観に行ったんですね？」と尋ねると、「イエス！」とのことだったが、その後の会話が今ひとつ噛み合わない。

それもそのはず。私が「アストロズの試合を観に行って、キャップを買ったオランダ人」だと思って声をかけた人は「根っからのアストロズファンで、オレンジつながりでオランダを応援することを決めた米国人」だったのだ。

「オレンジを着る人に、悪い人はいないよ。これも縁。オランダを応援するんだ」とほほ笑んだ米国人男性は、新品のオランダのユニホームを身に包んだ胸を張りながら、スタジアムの中へと颯爽と消えていった。（岡島 智哉）