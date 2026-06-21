◆歴史を動かした「ありえない同盟」とは？

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

昨日の敵は今日の味方

激動の時代に捨てるべき「NG思考」

マリア・テレジア（1717〜1780年）は、オーストリアの女王。中世から続くヨーロッパの名門、ハプスブルク家の一員として生まれる。父カール6世には男子の後継者がいなかったため、女性ながらもハプスブルク家の王位を継承する。この継承を認めない列強や周辺国との間でオーストリア継承戦争が勃発したが、従来反抗的だったハンガリーを味方につけることに成功し、最終的に王位を維持。継承時にプロイセンのフリードリヒ2世（大王）によって奪われた領土をとり戻すため、七年戦争を行う。フランスやロシアと同盟を結び奮戦したが、最終的には領土の奪還には至らなかった。内政面では、初等教育の義務化や表現の自由を進めるなど、啓蒙専制君主としての姿勢を示す。これにより、18世紀ヨーロッパの歴史において重要な人物の一人として記憶されている。

領土奪還への執念と内政改革

オーストリア継承戦争（1740〜1748年）を戦い抜き、無事に王位を守り抜いたマリア・テレジアですが、彼女はそれだけで満足していたわけではありません。プロイセンに奪われた工業地帯シュレージェンを取り戻すことが、最大の課題として残されていたからです。

奪還に向けて国力を集中させるため、マリア・テレジアは中央集権化を進め、国家が直接指揮する常備軍の整備に取り組みました。そして、こうした内政改革を進めると同時に、外交面でも従来の常識を覆す一手を打つことになります。

ヨーロッパを震撼させた「外交革命」

1756年、ヨーロッパの外交秩序が音を立てて崩れ去りました。数百年にわたって敵対してきた二大国、オーストリアとフランスが突如として同盟を結んだのです。

これは「外交革命（Diplomatic Revolution）」と呼ばれ、当時の人々にとって天地がひっくり返るような大事件でした。長年の宿敵との和解に、マリア・テレジアは踏み切ったのです。

宿敵フランスと手を結んだ背景

前述のとおり、マリア・テレジアの最大の目標はシュレージェンの奪還でした。そのためには強力な同盟国が不可欠でしたが、従来の味方であったイギリスは次第にプロイセン寄りの姿勢を強めていきます。まさに「信じていた味方ほど、ときに冷酷なものはない」という状況でした。

そこで彼女は戦略を大きく転換し、これまでかたくなに敵視してきたフランスへと目を向けたのです。

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