「28歳、いつもクレカは上限でリボ払い生活」。そんな人生を変えた、たった一言とは？
「28歳、いつもクレカは上限でリボ払い生活」。
そんな人生を変えた、たった一言とは？
そんな相談者にすすめたのが、全世界45言語に翻訳され、世界600万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、相談者に響いた名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「リボ払い生活」を変えた一言
最近、こんな相談があった。
「28歳です。買い物が好きで、気づけばクレジットカードは上限に達してリボ払い。なんとかボーナスで相殺するものの、これがいつまで続くかわからない。そんな不安があります」
相談者は決して浪費家には見えなかった。
仕事もしているし、収入もある。
ブランド品ばかり買っているわけでもない。
ただ、「欲しい」と思ったら買う。そして支払いは先送りにする。その繰り返しだった。
この相談を聞いて、私は『世界の果てのカフェ』という本の一節を思い出した。
買い物で人生は楽になるはずだった
多くの人は、モノを買う理由をこう説明する。
「便利だから」
「必要だから」
「頑張った自分へのご褒美だから」
もちろん、それも間違いではない。
しかし本当のところは少し違う。
私たちはモノそのものよりも、その先にある感情を買っている。
安心感。満足感。優越感。達成感……。
だからこそ、買った瞬間は気持ちがいい。
問題は、その気持ちよさが長続きしないことだ。
支払いが人生を支配し始める
『世界の果てのカフェ』には、こんな言葉がある。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
私はこの文章を初めて読んだとき、「なるほど」と思った。
多くの人は、「モノを買う → 満足する → 幸せになる」と思っている。
しかし実際には、「モノを買う → 支払いが増える → もっと働く → 自由な時間が減る → ストレスが増える → また何か買いたくなる」というループに入ってしまう。
相談者もまさにその状態だった。
リボ払いが怖いのではない
相談者は、「リボ払いが怖い」と言っていた。
しかし、本当に怖いのはリボ払いではない。
もっと怖いのは、「支払いのために働く人生が当たり前になること」である。
人は慣れる。毎月の請求にも慣れる。借金にも慣れる。不自由にも慣れる。だからこそ危険なのだ。
気づいたときには、自分の時間も選択肢も失っている。
人生を変えた、たった一言
相談者に私はこう伝えた。
「欲しいモノを買う前に、欲しい人生を考えたほうがいいのでは？」
モノは人生を豊かにしてくれる。
しかし、人生そのものにはなれない。
本当に欲しいのはバッグなのか。時計なのか。ガジェットなのか。それとも、安心なのか。自由なのか。充実感なのか。そこを取り違えると、どれだけ買っても満たされない。
『世界の果てのカフェ』が教えてくれるのは、お金の話ではない。人生の話だ。
モノを買うたびに人生が豊かになるのではない。
自分が本当に求めているものを理解したとき、人生は豊かになる。
その順番を間違えなくなったとき、人はようやく支払いではなく、自分の人生を生き始めるのである。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）