◆嫌な人をいつまでも気にする人と、すぐ忘れる人の決定的な違い

誰にでも悩みや不安はあるもの。とくに寝る前、嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか？ そんなとき心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウトやパートナーとの死別、うつ病の経験を経た著者だからこそ紡げる言葉が、沈んだ心にそっと寄り添います。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

お気に入りの言葉を覚える「すごい効果」

今日は「心が軽くなる魔法の言葉」というテーマでお話しします。皆さんにも、好きな言葉があると思います。ありがたいことに、私が発信した言葉を「好きです」と言ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。好きな言葉をなんとなく覚えている人は多いと思いますが、実はこれにはすごい効果があります。

なぜかと言うと、いつでも思い出せるからです。そして、思い出すことによって、心がスッと軽くなるという効果があります。単に「好きな言葉」というだけでなく、その言葉を思い出してハッと心に刺さり、少し気持ちが楽になる。

そうやって覚えていられるような短い言葉というのは、ある意味、いつでも呼び出せる「プチカウンセラー」のようなものです。本当のカウンセリングそのものではありませんが、その言葉を見たり読んだりするたびに、「いい助言が得られたな」と、何度も自分で繰り返し用いることができます。

大事な言葉は「人生の道しるべ」

心に刺さる言葉には、あなたにとって大事なヒントが隠されています。それを覚えておいたり、メモしておいたりすることで、好きな時に思い出し、読み返すことができます。それによって、モヤモヤした思いが消えたり、自分の感情を客観視できたりするのです。

「こうしたいけれど、なかなかできない」という時でも、その大事な言葉を覚えておけば、「今はすぐにはできないかもしれないけれど、最終的にはここを目指せばいいんだ」という、生きる方向性の道しるべになると思います。

「最大の仕返しは気にしないこと」

私がX（旧Twitter）で投稿して人気を博した言葉を集めたベストセラー『1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』をはじめとする「1秒シリーズ」から、私自身が気に入っている言葉を紹介したいと思います。これはシリーズ第2弾『1秒で悩みが吹き飛ぶ言葉』に掲載している言葉です。

「最大の仕返しは気にしないことよ。

相手の言動を過度に意識する必要はないわ。

たいてい大した問題じゃない。

忘れましょ、忘れましょ」

これは『1秒で悩みが吹き飛ぶ言葉』が刊行した当時、一番人気があった言葉です。少し解説を加えながらお話ししますね。

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