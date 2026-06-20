◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

前日オッズが６月２０日、ＪＲＡから発表された。

前走ＮＨＫマイルＣ９着で斤量５３キロの＜１１＞エコロアルバ（美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が単勝３・０倍で１番人気に推されている。２走前には重馬場の朝日杯ＦＳで４着の実績があり、馬場適性も人気に拍車をかけたようだ。

２番人気はダービー卿ＣＴ４着の＜１４＞ミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）で７・２倍。３番人気は昨年の毎日杯で豪脚を繰り出した＜９＞ファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が７・８倍で続く。４番人気は重賞で堅実に走る＜５＞ファーヴェント（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ハーツクライ）で８・９倍。５番人気は重めの馬場を苦にしない＜８＞サイルーン（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ディープインパクト）で９・２倍。５頭が１０倍以下の支持を集めている。

馬連は１０倍以下の組み合わせは無く、＜１１＞＜１４＞が１１・９倍で１番人気。２番人気は＜５＞＜１１＞で１５・７倍。＜８＞＜１１＞が１８・１倍で続き、３番人気までがエコロアルバが絡んでいる。４番人気は昨年覇者の＜７＞キープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）と＜１４＞の組み合わせで１９・３倍。５番人気は＜５＞＜１４＞で１９・４倍。以降はエコロアルバを中心に売れている。

３連単は＜１１＞＜１４＞＜５＞が７９・９倍で１番人気。２、３着が入れ替わった＜１１＞＜５＞＜１４＞が９３・８倍で２番人気。３番人気からは万馬券で＜１１＞＜１４＞＜８＞で１０９・３倍。エコロアルバが頭以外の馬券は＜１４＞＜１１＞＜５＞が４番人気で１２５・７倍。以降もエコロアルバが絡む組み合わせが人気しており、同馬が最初に絡まない馬券は３５番人気の＜１４＞＜５＞＜８＞で２８３・０倍（直前は３３番人気タイで２８０・１倍）となっている。