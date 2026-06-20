庭やベランダ、キャンプ場で炭火を囲む「おうちBBQ」は、いまや初夏の定番イベント。株式会社NEXERはこのほど、お肉専門店「高橋畜産食肉株式会社」と共同で、全国の男女500人を対象に行った「おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】美味しそう！おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位ランキング

おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位を聞いたところ、第3位は「シャトーブリアン」（51票）だった。主な意見として「貴重だから」（30代・男性）、「上質そうだから」（30代・女性）、「高級で食べたことがないから」（30代・男性）などがあった。



第2位は「ロース」（58票）がランクイン。「食べ応えがありそう」（20代・男性）、「美味しそうだから」（20代・女性）、「さっぱりして美味しそう」（30代・女性）、「食べやすい」（20代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的第1位は「カルビ（バラ）」（159票）となった。主な意見として「歯ごたえがあるから」（20代・男性）、「いい感じの脂身がバーベキューに合うから」（20代・女性）、「一番好きな部位だから」（20代・女性）などが挙がった。



第4位は「ハラミ」（46票）、第5位に「サーロイン」（42票）が入った。



（よろず～ニュース調査班）