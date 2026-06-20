この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 京都、公園と空き地をめぐるまったりラン ２０２６年６月１４日出走。」と題した動画を公開しました。京都の街並みや公園、空き地を駆け抜けながら、知らない道を走る楽しさを伝える内容となっています。



動画は京都駅の案内図の前からスタートします。「今22度なんですね。でもちょっと蒸し暑く感じるな」と気候に触れつつ走り出し、途中で見つけた空き地に「空き地はいいな」と惹かれる様子を見せます。続いて訪れた梅小路公園では、「緑豊かでいいですね」と語り、自然を感じながら軽快にランニングを続けます。



高架下を抜け、FIT FOOD Lab周辺の空き地を発見した後は、初めて通るという細い路地へ。「だいたいあの、知らない道を探すのが好きだし、楽しみですね」と語り、好奇心の赴くままに京都の街を探索します。宿泊施設の窓越しに猫を見つけたり、初めて訪れた西新屋敷児童公園で神様が祀られているお堂に立ち寄ったりと、ランニング中のささやかな発見が記録されています。



走る道中では、「今ランニング中にTwitter見たらなんか山本由伸投手がパーフェクトピッチング継続中っていうんで大変だと思って見たらエラーでランナー出ちゃって。さらに今、9回の先頭打者にホームラン打たれてノーヒットノーランもなくなっちゃったんで、走ってますが」と、野球の速報に一喜一憂する日常的な一面も披露。その後、西教寺や走行する新幹線、遠くに見える京都タワーなど、次々と変わる景色を眺めながら走り続けます。



最後は「約4kmの旅ランしたのかな。いや、面白かったです」と満足げに締めくくりました。見知らぬ土地を走り、偶然の出会いや風景を楽しむ「旅ラン」は、日々のリフレッシュや新しい趣味のヒントになりそうです。