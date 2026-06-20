茂木健一郎「生きがいは超越的なものに至る道筋」現代における命のあり方を断言
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいは、「超越的」なものに至る道である。」を公開した。動画では、人間の命の有限性と「超越的なもの」への希求、そして日本特有の「生きがい」という概念がいかに現代社会における人間の本質的な問いへの答えとなるかについて語っている。
私たちはいつか死ぬ存在であり、命や見る世界には限りがある。だからこそ、神や宗教、国家、歴史など「超越的なもの」を求めてきたと茂木氏は指摘する。しかし、それが現代では日常化・世俗化しており、「アフターライフ（死後の生）」も他者の記憶に残ることや、他者へ良い影響を与えることに変化していると語る。
その上で、脳神経細胞のノイズから生み出される「クオリア」の成り立ちそのものが超越的だと説明。さらに、石やレンガで作られる西洋の永続性と、伊勢神宮の式年遷宮にみられる日本人の「情報の永続性」を比較した。「鴨長明の『方丈記』にあるように、川を流れる水のように絶えず変化し続けるという『もののあわれ』の哲学を持つ日本人にとって、超越的なものが『今ここ』にあることは受け入れやすい」と独自の視点を展開した。
続いて、自身の著書である『生きがい』が、偉大な哲学の国であるドイツでベストセラーになった背景にも言及。生産性の高さゆえに燃え尽きてしまう現代人が生きるヒントを求めていると分析し、「生きがいは超越的なものに至る一つの道筋であり、唯一の道筋かもしれない」と力強く語った。
最後に「生きる喜びや感覚そのものが生きがいであり、それは一生懸命生きて死んでいくという命のあり方に対する最も本質的な洞察だ」と結論づけ、何気ない日常の営みの中にこそ、人間の本質的な輝きがあるというメッセージを残して動画を締めた。
私たちはいつか死ぬ存在であり、命や見る世界には限りがある。だからこそ、神や宗教、国家、歴史など「超越的なもの」を求めてきたと茂木氏は指摘する。しかし、それが現代では日常化・世俗化しており、「アフターライフ（死後の生）」も他者の記憶に残ることや、他者へ良い影響を与えることに変化していると語る。
その上で、脳神経細胞のノイズから生み出される「クオリア」の成り立ちそのものが超越的だと説明。さらに、石やレンガで作られる西洋の永続性と、伊勢神宮の式年遷宮にみられる日本人の「情報の永続性」を比較した。「鴨長明の『方丈記』にあるように、川を流れる水のように絶えず変化し続けるという『もののあわれ』の哲学を持つ日本人にとって、超越的なものが『今ここ』にあることは受け入れやすい」と独自の視点を展開した。
続いて、自身の著書である『生きがい』が、偉大な哲学の国であるドイツでベストセラーになった背景にも言及。生産性の高さゆえに燃え尽きてしまう現代人が生きるヒントを求めていると分析し、「生きがいは超越的なものに至る一つの道筋であり、唯一の道筋かもしれない」と力強く語った。
最後に「生きる喜びや感覚そのものが生きがいであり、それは一生懸命生きて死んでいくという命のあり方に対する最も本質的な洞察だ」と結論づけ、何気ない日常の営みの中にこそ、人間の本質的な輝きがあるというメッセージを残して動画を締めた。
YouTubeの動画内容
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