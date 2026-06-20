「大学関西オールスター５リーグ対抗戦、関西六大学野球連盟２−０関西学生野球連盟」（１９日、わかさスタジアム京都）

大学関西オールスター５リーグ対抗戦が１９日、わかさスタジアム京都で開幕した。関西六大学野球連盟の先発で今秋ドラフト候補の大商大・星野世那投手（４年・近江）はＮＰＢ９球団スカウトの前で快投を披露した。

全日本大学野球選手権で優勝した関大を擁する関西学生野球連盟には「何としても０点で抑えて勝てるように」と挑んだ。初回先頭に四球は与えたが、後続はピシャリ。許した安打は二回に浴びた二塁打のみで、５回無失点と抑え込んだ。阪神の岡本スカウトも「ストレートのベース盤での強さとチェンジアップが特徴的」と評価した。

星野は２０日から神奈川県平塚市での侍ジャパン大学代表選手選考合宿に参加する。「自分の良さには自信を持って合宿でも投げたい。しっかり学んで帰ってきたい」と向上心ものぞかせた。

◆星野 世那（ほしの・せな）２００４年６月１４日生まれ、２２歳。滋賀県出身。１７９センチ、７９キロ。左投げ左打ち、投手。小２から仰木スポーツ少年団野球部で野球を始め、中学までは野手専門。中学時代は草津リトルシニア・パンサーズに所属。近江で本格的に投手転向し、１年秋からベンチ入り。大商大では１年秋にリーグ戦デビュー。遠投１２０メートル、５０メートル走６秒０。球種はスライダー、カットボール、チェンジアップ、カーブ。