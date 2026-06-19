夏場の服の“汗ペタ”問題を解決するアイテムを紹介します。ESSEonlineライターの高木沙織さんがおすすめするのは、無印良品の「蒸れにくいペチパンツ」。やわらかくテロンとした肌触りが心地よく、汗ばむ日でもサラッと快適。暑い季節のボトムス問題を解決してくれそうなこのアイテムを、詳しくレポートしてもらいました。

汗ばむ大人のボトムスを救う！無印良品「蒸れにくいペチパンツ」

無印良品の「蒸れにくいペチパンツ」を気に入ったいちばんのポイントは、やわらかい肌触り。テロンとしていてチクチク感がなく、汗をかいたあとの肌に優しそうなところに惹（ひ）かれました。

【写真】ワイドパンツやマキシスカートと相性抜群

この肌触りの秘密は、レーヨン100％の生地。ブナを原料とした天然由来の再生繊維が使われていて、蒸れにくく、軽やかという特徴もあります。

カラーは、黒とライトベージュの2色展開。ライトベージュは、大人の肌になじみやすい上品なスキンカラーで、ホワイトやアイボリー系のボトムスでも下着の透け感対策に役立ちます。ただ、ペチパンツ自体の生地が薄めなので、下着の色にも気をつけるとより安心です。

肌に張りつきにくくて快適！

サイズはXS〜XXLまで幅広く、自分に合う1枚を選べるのもうれしいポイント。身長161cm体重50kgの私は、Mをチョイス。ちょうどひざ上くらいの丈感で、汗をかきやすい下腹やお尻、太ももまでしっかりカバーしてくれます。

ウエストのゴムは、約2cm（独自に計測）で幅広め。伸縮性が高く、締めつけ感や窮屈さを感じにくい設計です。

それと、洗濯ネーム。汗をかく季節はタグのゴワつきが気になることもありますが、「蒸れにくいペチパンツ」はプリントタイプ。肌当たりが優しく、チクチク感じにくい仕様です。

股上は深めで、裾にもゆとりを持たせたデザイン。

下腹部や太ももにピタッと張りつきにくく、歩くたびに風がとおり抜けるような涼しさがあります。

全体的にふんわりとゆとりのあるデザインなので、タイトなボトムスよりもワイドパンツやマキシスカートとの相性がよい印象。

私は、サラッとした素材のプリーツパンツをよく履くのですが、ペチパンツの裾がボコッと段差になりにくく、いい意味で存在感がないところがお気に入りです。

イスから立ち上がったときに、汗でボトムスがお尻や太ももに張りついているのを見られる気まずさも軽減。

これまでポリエステル素材のものを履くことが多かったのですが、汗をかくと蒸れや熱のこもりが気になることも。その点、「蒸れにくいペチパンツ」は軽やかな履き心地で、すっかり一軍アイテムになっています。

着用と洗濯を7〜8回ほど繰り返した時点で、けば立ちや毛玉はなし。まだいい状態を保つことができそうです。

汗の季節のボトムスの蒸れ・張りつきにお悩みの人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください