おばあちゃんの味、遠い故郷の味…おいしい記憶がじんわりと心にしみてくる。懐かしいおやつの思い出を描いた「特別じゃない日」シリーズ第6弾【書評】

おばあちゃんの味、遠い故郷の味…おいしい記憶がじんわりと心にしみてくる。懐かしいおやつの思い出を描いた「特別じゃない日」シリーズ第6弾【書評】