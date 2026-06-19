「ポケモン」、メタモンのSwitch 2用「まるごと収納バッグ」と「ぬいポーチ」がHORIより発売！
HORIは、Nintendo Switch 2向け新製品「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」および「ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン」を7月に発売する。価格はいずれも5,480円。
「ポケットモンスター」シリーズに登場する「へんしんポケモン」メタモンが、Switch 2本体と周辺機器を収納できるバッグ・ポーチになって登場。Switch 2本体や周辺機器をまるごと持ち運びできる「まるごと収納バッグ」と、おでかけにも便利なショルダーストラップ付き「ぬいポーチ」がラインナップされている。
バッグ・ポーチ本体だけでなく、引手や内側の柄もメタモンがデザインされている。さらに、取り外しができる持ち手やショルダーストラップには、図鑑番号があしらわれている。
まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン
7月 発売予定
価格：5,480円
【製品仕様】
外形寸法：約30×13×21cm（幅×奥行×高さ）
持ち手長さ： 約32～52cm
質量：約350g（ショルダーストラップあり：約385g）
【対応機種】
・Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機EL モデル）
【内容品】
・バッグ×1
・セパレーター×3
・持ち手×1
【材質】
ポリエステル、ナイロン、EVA（芯材）、POM、金属
ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン
7月 発売予定
価格：5,480円
【製品仕様】
外形寸法：約30×11×20cm（幅×奥行×高さ）
ストラップ長さ：約50～100cm
質量：約175g（ショルダーストラップあり：約230g）
【対応機種】
・Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機EL モデル）
【内容品】
・ポーチ×1
・ショルダーストラップ×1
【材質】
ポリエステル、POM、金属
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