【HORI「メタモン for Nintendo Switch 2」シリーズ】 7月 発売予定 価格： まるごと収納バッグ 5,480円 ぬいポーチ 5,480円

HORIは、Nintendo Switch 2向け新製品「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」および「ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン」を7月に発売する。価格はいずれも5,480円。

「ポケットモンスター」シリーズに登場する「へんしんポケモン」メタモンが、Switch 2本体と周辺機器を収納できるバッグ・ポーチになって登場。Switch 2本体や周辺機器をまるごと持ち運びできる「まるごと収納バッグ」と、おでかけにも便利なショルダーストラップ付き「ぬいポーチ」がラインナップされている。

バッグ・ポーチ本体だけでなく、引手や内側の柄もメタモンがデザインされている。さらに、取り外しができる持ち手やショルダーストラップには、図鑑番号があしらわれている。

まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン

7月 発売予定

価格：5,480円

【製品仕様】

外形寸法：約30×13×21cm（幅×奥行×高さ）

持ち手長さ： 約32～52cm

質量：約350g（ショルダーストラップあり：約385g）

【対応機種】

・Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機EL モデル）

【内容品】

・バッグ×1

・セパレーター×3

・持ち手×1

【材質】

ポリエステル、ナイロン、EVA（芯材）、POM、金属

ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン

7月 発売予定

価格：5,480円

【製品仕様】

外形寸法：約30×11×20cm（幅×奥行×高さ）

ストラップ長さ：約50～100cm

質量：約175g（ショルダーストラップあり：約230g）

【対応機種】

・Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機EL モデル）

【内容品】

・ポーチ×1

・ショルダーストラップ×1

【材質】

ポリエステル、POM、金属

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