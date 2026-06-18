今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんのくつろぎタイム。ふとベッドのほうを見てみると、そこにはあまりにも堂々とした姿で横たわる猫ちゃんが。しかもその場所とポーズが、なんとも絶妙だったようです。いったい何があったのか…。

投稿はThreadsにて、8.3万回以上表示され、1.1万件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：『絶対わざとだと思う』→ベッドの上を見ると、ネコが…笑ってしまう瞬間】

ベッドの端で、まさかの全力リラックス

今回、Threadsに投稿したのは「Tomohiro Ueno」さん。登場したのは、ベッドの上でくつろぐ猫ちゃんです。

写真に写っている猫ちゃんは、白いふわふわのお腹を惜しげもなく見せながら、ベッドの端でごろん。前足は上方向へぴーんと伸び、後ろ足も左右に開いた、なんとも開放感あふれる寝姿を披露していたのだとか。

しかも、頭はベッドの端から少しはみ出すような位置。「ここで寝てますけど？何か文句でも？」とでも言いたそうな様子だったみたいです。猫ちゃん、完全に休日モードに突入していたようですね。

「絶対わざと」と言いたくなる絶妙な位置取り

たしかに、この場所取りはかなり絶妙。広いベッドの上で、なぜか端っこを選び、しかも人間が思わず構いたくなるようなポーズで全力のび～っ。これは見つけた瞬間、猫吸い＆モフらずにはいられません。お腹の毛はふわふわ。ピンク色の肉球もちらり。無防備すぎる姿に、猫好きなら「確信犯では…？」とニヤッとしてしまいそうです。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「自己主張強いおねこさま」「ほら、するんでしょ？スーハースーハー、するんでしょ？」「人間ホイホイ！」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「Tomohiro Ueno」では、猫ちゃんとの日常のひとコマが投稿されています。どの投稿も猫とのほのぼのとした日常が満載です。