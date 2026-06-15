ＪＲＡは６月１５日、２０２６年度の顕彰馬に、史上最多となるＪＧ１・９勝を挙げたオジュウチョウサン（牡１５歳、父ステイゴールド）を選定したと発表した。障害競走の実績を評価されての殿堂入りは８５年のグランドマーチス以来、２頭目。ハードル界の絶対王者が、新たな勲章を獲得した。

同馬は１３年１０月に東京・芝１８００メートルでデビュー。１１、８着に終わり３戦目で障害に転向し、入障４戦目の１５年２月に初勝利を挙げた。

その後、着実に力をつけ１６年の中山グランドジャンプでＪＧ１初制覇。以後、２０年まで同レース５連覇を果たした。２１年は５着に敗れたが、引退年の２２年に６勝目をマークし王座を奪還した。中山大障害は１６、１７、２１年に３勝。１６、１７年と２度の同一年春秋ＪＧ１連覇を達成している。１８年には平地にも再投入され、開成山特別（１勝クラス）、南部特別（２勝クラス）を連勝。ファン投票３位で有馬記念に出走（９着）し、武豊騎手とコンビを組んだことでも注目を集めた。

今年４月に引退した石神深一元騎手とのコンビで障害通算２７戦１６勝（障害全成績は３２戦１８勝）。前述のＪＧ１・９勝を含む障害重賞１３連勝や、５度のＪＲＡ賞最優秀賞障害馬（１６〜１８年、２１、２２年）に輝くなど数々の大記録を打ち立てた。２２年の中山大障害（６着）を最後に、１１歳で惜しまれつつ現役を引退した。

引退後は、２３年１月末から北海道日高町のＹｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームで種牡馬入り。今年デビューする初年度産駒は、タクミオジュウ（牡、美浦・小島茂之厩舎）が夏の福島開催（６月２７日〜７月１９日）でのデビューを目指している。