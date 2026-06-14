【レポート】『MAJ 2026』レッドカーペット（その4）MAZZEL・STARGLOW・新しい学校のリーダーズ・菅田将暉・櫻坂46・超ときめき♡宣伝部

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6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式が、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催。主要6部門などの発表がGrand Ceremonyの直前に、レッドカーペットイベントが行われた。アワード参加アーティストを中心とした計60組以上が、レッドカーペット上に登場。ここでは、その一部をレポートする。

■MAZZEL／STARGLOW

BMSG所属のMAZZELとSTARGLOWが、連続してレッドカーペットに登場。MAZZELは、グループからRAN、SEITO、TAKUTOがグループを代表して参加。3人全員が全身フルブラックのコーデでの登場となったが、見事に三人三様の着こなしとなっており、統一感と独自性を同時に感じさせる、見どころの多い仕上がりとなっている。一方、STARGLOWは、ブラック寄りではあるが、素材感やデザインなどより積極的なコーデで個性を出す方向性となっている

■新しい学校のリーダーズ

新しい学校のリーダーズは、全身白のセーラー服で登場。立体感のあるデザインと、☆型アクセサリーがアクセントとなっていた。そこらじゅうでコールを決めながらパフォーマンスを披露。そこかしこで声がかかり、愛される4人の存在感はもちろん健在だ。

■菅田将暉

2年連続でGrand Ceremonyの司会を務める菅田将暉は、黒スーツ＆黒スカーフ、ロングの黒髪と、完全オールブラック。アクセントは、胸に付けられたメタルのアクセサリー。それでもオーラと華やかさを感じさせるのは、スターとしての資質と言えそうだ。

■櫻坂46

この日の櫻坂46は、5人のメンバーによる、黒＆白のトータルコーデを披露。全員オールブラックでコーデに、藤吉夏鈴の眼鏡など、一人ひとり、個性にあったアクセサリーをあしらったクールなビジュアルでファンを楽しませた。

■超ときめき♡宣伝部

超ときめき♡宣伝部は、メンバーカラーをこれでもかと全面的に押し出した、華やかで明るいグループの持ち味全開のファッションを披露。キャリアのあるアイドルならではの潔さが印象的だった。

(C)CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN2026

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/