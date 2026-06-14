【八天堂】ムーミンパッケージの「くりーむパン ブルーベリー」が期間限定で登場！
2026年6月15日（月）より全国の八天堂常設店舗（一部店舗除く）にて、ムーミンオリジナルパッケージの「くりーむパン ブルーベリー」を販売開始。
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
これから暑くなる時期にぴったりなみずみずしいブルーベリージャムを味わえるくりーむパンが、涼しげな水色が特長のムーミンオリジナルパッケージで登場します。パッケージは、4年前に発売し大変ご好評をいただいた、大きなジャムの瓶を抱えたムーミントロールのデザインが復刻。ブルーベリージャムの甘酸っぱさと八天堂の優しい甘さのミルククリームがマッチした、爽やかなくりーむパンです。
可愛らしいムーミンがデザインされたパッケージのくりーむパンは、ご自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのお手土産としてもおすすめです。
＞＞＞くりーむパン ブルーベリーやパッケージイメージをチェック！（写真3点）
（C）Moomin Characters TM
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
可愛らしいムーミンがデザインされたパッケージのくりーむパンは、ご自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのお手土産としてもおすすめです。
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