（CNN）事情に詳しい複数の当局者によると、米イラン間の了解覚書への署名をオンラインで行う計画がここ1日でまとまった。合意を速やかに確定させ、土壇場での破談を避けるためだという。

トランプ米大統領は先週、署名は欧州で対面形式で行われ、米国からはバンス副大統領が出席する見込みだと述べていたが、この計画は実現しなかった。

一因はスケジュール上の複雑さにある。大統領と副大統領は警備や継続性の観点から、同時に外遊することはない。トランプ氏は15日早朝、フランスで開催される主要7カ国首脳会議（G7サミット）へ出発する予定で、バンス副大統領を欧州に派遣して、トランプ氏の出発に間に合うように帰国させるのは困難とみられる。

代わりに、電子署名で合意を最終確定させる方式が提案された。事情に詳しい関係者によると、一部の仲介者の間では、署名が行われない期間が長引くほど、何かの原因で進展が妨げられたり、一方あるいは双方の当事者が合意を反故（ほご）にしたりする可能性が高まるとの懸念があるという。

現状、米国とイランは合意の内容についてやや矛盾する説明を行っており、イランがどのような経済的見返りを受けるのかを巡っても隔たりがある。こうした対立が単なる対外的な情報発信の違いに過ぎないのか、それとも合意の破綻（はたん）を招きかねないより深刻な問題を反映しているのかは、依然不透明なままだ。