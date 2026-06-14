タレント・中山秀征（58）が13日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に生出演。この日、VTRで1年10カ月ぶりに“番組復帰”した元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）についてコメントした。

中丸は元々自身が担当していた人気コーナー「まじっすか」に登場。スーツ姿で登場し、「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きし、「まずですね、ヒデさん、それから皆様、この度は私の軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭を下げた。「改めて、頑張りますのでよろしくお願いします」とあいさつした。

これを笑顔で見守り、自身へのメッセージに「いえいえ」と対応した中山。音を立てずに拍手をし、復帰を祝福した。

ゲーム好きとして知られる中丸のインディーゲームの世界を体験する姿を笑顔で見守った中山。VTRを見終えると「何と言っても、今日は中丸くんの『Real Face』が見れたっていうのがうれしいなと」とKAT−TUNのデビュー曲にかけて復帰を歓迎。「まさに中丸くんは人生ゲームの真っただ中というところでしょうか」とまとめて、VTR内容にもかけてエールを送った。

中丸は2011年から24年8月までシューイチにレギュラー出演し、スタジオ生出演のほか、「まじっすか」を担当。中丸不在の間、コーナーは事務所の後輩らさまざまなタレントたちが持ち回りで担当していた。

中丸は24年8月に不倫報道を受けて謹慎を発表。シューイチも出演を見合わせていた。25年1月に活動再開を発表したが、シューイチへの復帰は果たせていなかった。