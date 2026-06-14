『ＧＩＦＴ』最終回 決勝戦“ブルズVSシャーク”を前に“伍鉄”堤真一がさらに追い込まれる
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が14日の今夜放送される。
【写真】櫻井翔が日本車いすラグビー協会理事長役で出演！『ＧＩＦＴ』最終回より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■最終回あらすじ
決勝戦はブルズVSシャークに決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤）をさらに追い込む記事が出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかける…。
そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】櫻井翔が日本車いすラグビー協会理事長役で出演！『ＧＩＦＴ』最終回より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
決勝戦はブルズVSシャークに決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤）をさらに追い込む記事が出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかける…。
そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。