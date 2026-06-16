◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。2―2で引き分けたオランダ戦で負傷交代したMF久保建英（25＝Rソシエダード）は練習施設に姿を見せず、宿舎で調整した。オランダ戦はドクターの判断で車椅子に乗って帰ったが、この日病院に行ったかは不明となっている。久保はオランダ