コロワイドグループのかっぱ寿司は、6月18日から21日までの4日間、「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」を開催する。父の日シーズンに合わせ、店内飲食限定のお得なセットメニューを提供するほか、お持ち帰りも対象になる3,000円以上のレシート応募で1万円分の優待割引券が当たるキャンペーンを用意し、父の日のお食事を贅沢で特別なひとときへと演出するという。初夏のごちそうワクワクキャンペーン○4日間限定のお得なセット