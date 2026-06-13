SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデル

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　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、チューナーレステレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデル

F32S21Q（SKYWORTH Group）

2位　Qriom 50V型(チューナー非搭載)4K スマートテレビ

QRH-50TL4K（山善）

3位　Qriom テレビ チューナーレス 液晶 32インチ ネット動画対応 地上波受信なし ハイビジョン

QRK-32TLHD5（山善）

4位　Qriom 55V型(チューナーレス) 4K スマートテレビ

QRK-55TL4K（山善）

5位　Qriom 24V型(チューナー非搭載)ハイビジョン スマートテレビ

QRH-24TL2K（山善）

6位　SKYWORTH Smart TV 43インチQLEDモデル

F43S32U（SKYWORTH Group）

7位　LUCA Google チューナーレスTV 24V型

LTL-24WG-F1（アイリスオーヤマ）

8位　SMART TV -Tunerless-

SLHD241（オリオン(福井県)）

9位　SMART TV -Tunerless-

SAFH421（オリオン(福井県)）

10位　KONKA 680 series 32インチ

KM32RR680N（KONKA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。