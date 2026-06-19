2026年3月期は過去最高益を叩き出すなど、業績が好調な東海旅客鉄道（JR東海）。前編に続く後編では、JR東海が好業績となったカラクリをひもとくとともに、リニア建設が将来の業績に与えるリスクについて解説していく。（中京大学国際学部・同大学院人文社会科学研究科教授矢部謙介）>>前編『JR東海は「リニア建設遅れ」で余ったお金をどうしているのか？【決算書で解説】』から読む過去最高益を叩き出したJR東海P/Lを読み