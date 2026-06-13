15日に行われる娘のスタンフォード大学卒業式に出席する

家族を最優先する指揮官の決断に、称賛の声が相次いでいる。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、娘の大学卒業式に出席するためチームを一時離脱する。勝利が求められるメジャーリーグの指揮官でありながらも、自身の信念を貫く姿勢に対し、米ファンからは「シンプルに支持」などと共感の声が寄せられている。

ドジャースは11日（日本時間12日）のパイレーツ戦を終え、12日（同13日）からホワイトソックスとの敵地3連戦に臨む。米ポッドキャスト番組「ドジャー・トーク」の司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏によると、ロバーツ監督はシカゴでの最初の2戦で指揮を執り、13日（同14日）の試合後にチームを離れるという。14日（同15日）に行われる娘のスタンフォード大学卒業式に出席するため、パロアルトへ向かう予定となっている。

同番組に出演したロバーツ監督は「試合は欠場したくないから奇妙な感じだが、いい理由だ。とても誇りに思う」と心境を明かした。さらに「家族と過ごすことに寛大になったし、こういう瞬間は大事だ」と強調。以前、コーチの1人が娘の手術のために離脱した際も「とても歓迎したよ。家族より大事なことはないからだ」と語り、チーム全体で家族を最優先する方針を示している。

激しいシーズンの最中でも家族の節目を重んじる指揮官の決断に、SNS上のファンからは温かい言葉が次々と寄せられた。「いい仕事だ、パパ。父親は娘の大事な瞬間を逃さないよ」「Docおめでとう！」「そうあるべきだ。大事な家族の節目に休みを取れ」「娘さんおめでとう、誇らしいロバーツ家！」「選手たちがしっかりやるよ」「家族にとって大事な日」「家族第一。シンプルに支持」といった声が上がった。

ドジャースでは先日、ディノ・イーベル三塁コーチが息子トレイくんの卒業式に出席するために戦線を離れた。日本では珍しいが、米スポーツ界では家族行事を重視し、チームから一時離脱する選手やフロントは少なくない。（Full-Count編集部）