ふいに立ち寄ったお店で売れ残りの柴犬が気に入って…！？すぐに家族の一員となったわんこはスクスクと成長。愛に溢れたご家族とわんこの姿は話題を呼び、投稿には「幸せ者だね」「素敵なアルバム」「家族のアイドル」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：たまたま気になった『売れ残り犬』を連れて帰宅→裏庭にドッグランを作ってあげて…愛に溢れた『素敵な物語』】

売れ残っていた柴犬をお迎え

TikTokアカウント「ru_shibaken」に投稿されたのは、柴犬の女の子「ハル」ちゃんとの出会いから現在までのステキな物語。投稿者でもあるパパは、何気なく立ち寄ったペットショップで売れ残っていた柴犬の子犬に出会います。

クリクリつぶらな瞳が愛らしい子犬を一目で気に入ったパパ。これも何かの縁だと、家族の相談なしにウチの子としてお迎え！ママの逆鱗に触れますが、それも初日だけ。一週間もすればメロメロになったといいます。子犬の愛くるしさは無敵ですね…！

愛犬のために…裏庭をドッグランに改装！

せっかくなのでと、自宅の裏庭をドッグランに改装することを決意。それまでは草刈りをお願いされても重い腰が上がらなかったそうですが、新しい家族のためにひと肌脱いだのだそう。

そうして1カ月かけて完成したドッグランは、もちろんハルちゃんお気に入りの場所になったといいます。嬉しそうに走り回る姿は、パパだけではなくご家族全員が目を細めて眺めていたことでしょう。

たっぷりの愛情を一心に受けスクスクと成長したハルちゃん。9歳のころには子宮蓄膿症の手術を受けたそうですが、順調に回復しご家族を安心させました。

大人になっても大好きな場所に♡

大人になった今でも裏庭ドッグランは大のお気に入りだというハルちゃん。パパとの散歩後に寄り道して遊ぶこともあるのだそう。子犬のころからの慣れ親しんだ場所は安心感もあるのかもしれませんね。

『長生きしてくれよ』この言葉に全犬飼いさんの想いが集約されています。たまたま立ち寄っただけ…そう振り返りますが、ハルちゃんとの出会いは偶然ではなく必然だったのでしょう。

すっかりご家族のアイドルとなったハルちゃんは、これからもたくさんの癒しを届けてくれるに違いありませんね♡

愛に溢れたハルちゃんの素敵な物語には「ジーンと感動しました」「愛情が伝わります」「幸せ者ですね～」など、多くのコメントが寄せられています。

実はご家族に内緒で投稿しているというパパ。時にヒヤッとすることもあるようで…！？ハルちゃんとパパの愉快な日常は、TikTokアカウント「ru_shibaken」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ru_shibaken」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております