2試合連続「SG：Putting」1位のライアン・ジェラルド、SCの未発表マレットで「テークバックが安定した」
先週の「メモリアル」で惜しくもプレーオフで敗れたライアン・ジェラルド。その使用パターについて、米国スコッティ・キャメロンが気になるSNS投稿をしている。2試合前からルドビグ・オーバーグ（ファントム3.2）も長年のブレード型から替えた「未発表マレット」に注目を促しているのだ。
【画像】ジェラルドの『ファントム3』パター
「ストロークゲインド：パッティング部門で2週連続1位！ライアン・ジェラルドは『ファントム3』ツアープロトタイプパターを使用して過去2大会（メモリアルとチャールズ・シュワブチャレンジ）の出場で合計+18.971ストロークを獲得しました」（同社広報） なんと直近の「メモリアル」でSG：Puttingのラウンド平均2.638、「チャールズ・シュワブチャレンジ」でも2.105で1位だった。この総合指標で昨年は−0.308（154位）に沈んでいたが、今季は0.181（59位）と大きく順位を上げたジェラルド。
このパターを投入して、昨年12月の欧州男子ツアー「モーリシャス・オープン」?「ソニー・オープン」?「ザ・アメリカン・エキスプレス」と、序盤戦でも3戦連続の2位に入る活躍を見せ、スイッチ理由を同社にこう語っている。 「小さめのマレット型なのがけっこう気に入っている。デザインがとても洗練されて全てのパーツが自然に調和しているし、この後ろの部分の見た目がスムーズに引ける感じがする。バックスイングの安定感が抜群で、特に短いパットではほとんど動きがない。パターが滑るように進み、見た目もすっきりしていて非常にコンパクト。スクエアな状態も保たれるのも本当に好み」（ジェラルド） 池田勇太（3）や鈴木晃祐（3.5）ら日本でも既に使用者がいるが、開発者に詳細を聞くも「まだ話せない」とのこと。オデッセイも未発表ながら『TRTL』ロゴを男子プロの帽子に刺繍してPRしているが、スコッティ・キャメロンも強力な未発表マレットに自信を持っているようだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】ジェラルドの『ファントム3』パター
2試合連続「SG：Putting」1位のライアン・ジェラルド、SCの未発表マレットで「テークバックが安定した」
ブレード使いだった、ルドビグ・オーバーグが未発表の『PHANTOM 3.2』投入までに要した時間は「約3か月」だった
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このパターを投入して、昨年12月の欧州男子ツアー「モーリシャス・オープン」?「ソニー・オープン」?「ザ・アメリカン・エキスプレス」と、序盤戦でも3戦連続の2位に入る活躍を見せ、スイッチ理由を同社にこう語っている。 「小さめのマレット型なのがけっこう気に入っている。デザインがとても洗練されて全てのパーツが自然に調和しているし、この後ろの部分の見た目がスムーズに引ける感じがする。バックスイングの安定感が抜群で、特に短いパットではほとんど動きがない。パターが滑るように進み、見た目もすっきりしていて非常にコンパクト。スクエアな状態も保たれるのも本当に好み」（ジェラルド） 池田勇太（3）や鈴木晃祐（3.5）ら日本でも既に使用者がいるが、開発者に詳細を聞くも「まだ話せない」とのこと。オデッセイも未発表ながら『TRTL』ロゴを男子プロの帽子に刺繍してPRしているが、スコッティ・キャメロンも強力な未発表マレットに自信を持っているようだ。
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