「死ぬほどウマいやん」ドンデコルテ渡辺銀次、下積み時代の“絶品節約メシ”を披露し一同大絶賛

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

6月10日（水）放送の同番組では、人気芸人が披露した“下積みメシ”を一同大絶賛する場面があった。

【映像】“銀次チャーハン”だけじゃない！ドンデコルテ渡辺の絶品節約料理

今回は人気企画「俺の下積みメシ」の第7弾を開催。

芸人たちが苦労した若手時代を支えた料理を披露するこの企画に、大ブレイク中のドンデコルテ（渡辺銀次、小橋共作）と幼馴染芸人のマユリカ（中谷、阪本）が登場した。

芸歴18年でコンビ結成からは7年、昨年のM-1準優勝まで不遇な下積み時代を過ごしていた渡辺は、「とにかく米を食うための濃い豆腐飯」を披露することに。

◆1食約190円で“ご馳走”完成！

実家が農家で、下積み時代は仕送りの米で腹を満たしていたと明かした渡辺。そんな米を“安く”、“美味しく”、そして“たくさん食べる”ために考えてたどり着いたのがこの料理だ。

フライパンに水200ccを入れて沸騰させ、そこへ砂糖・醤油・みりん・酒・だしを加えたら1丁約30円の豆腐を丸ごと投入。クッキングペーパーを豆腐に被せて弱火で20分煮込み、少ないタレでまんべんなく味をしみ込ませていく。

ここへお金があるとき限定で牛肉50g（約150円）を加えて煮込むこと20分、豆腐に味がしみ込んだら完成。ご飯の上へ盛りつけ、トッピングのネギ3g（約5円）と七味唐辛子をかけても1食当たり約190円と驚きの安さだ。

当時の気持ちを味わうため“下積みエピソード”も渡辺に披露してもらった後、いざ一同は「濃い味豆腐飯」を実食することに。

口に入れた瞬間「死ぬほどウマいやん」と濱家が漏らすと、一同「ウマい！」の大合唱。中谷も「ご馳走やん！」とクオリティの高さを絶賛した。

「最初はお金がなくて調べて『豆腐飯』に行き着いたけど、今はスタメンになってますね」と説明する渡辺。さらにお金に余裕があるときは、ここへ溶き卵も追加するそうだ。

これにも濱家が「豆腐と卵と汁かけたとこがめっちゃウマい」と言えば、阪本にいたっては「僕のお母さん、これにギリ負けてますよ」とコメントしてスタジオの笑いを誘っていた。