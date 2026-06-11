人気声優・陽高真白、8月26日に待望の2ndシングル「Sugar Gravity」をリリース！

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学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白（ひたかましろ）が、アーティストデビューから約半年となる8月26日に、待望の2ndシングル「Sugar Gravity」をリリースすることが発表された。

前作では自身の名前の通り、真っ白なワンピースを纏った凛としたビジュアル、そして表題曲「Area」は力強いサウンドと”白く輝く私を見つけて”とアーティスト活動の始まりを高らかに宣言する様な楽曲だったが、一転、新たに解禁されたビジュアルではピンクの衣装を纏い、人形の様なキュートさを表現。

完全新曲となるタイトル曲「Sugar Gravity」をはじめ、2026年2月に開催した春咲暖とのツーマンライブ「Luminous2026」でサプライズ初披露され話題となった「Grow up」、そして「BFF」などが収録される。

6月14日(日)23:59までの期間中にROCKET-EXPRESSでCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「SMA VOICE限定絵柄トレカ」が付いてくる特典もあるのでお見逃しなく。

更には、2ndシングルのほかにも陽高真白の4大解禁として、TikTokアカウントの開設、そしてソニー・ミュージックアーティスツ所属声優＆アーティストのメンバーズサイト『SMA VOICE』内でのコンテンツページ「mashi-mallow」(読み：ましまろ)のオープンもサプライズ発表された。そして、コンテンツページ開設を記念し、10月9日(金)には陽高真白 FANMEETING「mashi-mallow time vol.1」がNEW PIER HALLにて開催されることも伝えられた。今後の続報を楽しみにしたい。

●リリース情報

陽高真白2nd Single

「Sugar Gravity」

8月26日発売



価格：￥2,500（税込）

品番：SLRL-10185

＜収録曲＞

1.Sugar Gravity

2.Grow up

3.BFF

4.Sugar Gravity -Instrumental-

5.Grow up -Instrumental-

6.BFF -Instrumental-

早期予約特典（受付期間：6/8〜6/14）

・「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm）

SMA VOICE限定特典

・SMA VOICE限定絵柄トレカ

「Sugar Gravity」予約・購入はコチラから

https://www.rocket-exp.com/hitaka_mashiro/

オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会はコチラから

http://smavoice.jp

＜陽高真白（ひたかましろ）プロフィール＞

2022年1月より所属。同年6月にアプリゲーム「舞歌ファンタジア」フラン・エメラルド役として声優デビュー。2023年にはゲーム「モンスターストライク」、「制服カノジョ」に続けて出演し、舞台では「アサルトリリィ・イルマ女子美術高校編」シリーズ、「アサルトリリィ・新章」シリーズに出演。2024年「学園アイドルマスター」十王星南役に抜擢、アプリゲーム・楽曲歌唱・ライブ活動と幅広く展開。十王星南役として、長身を生かし、圧倒的説得力のあるステージパフォーマンスを披露している。2025年TVアニメ「一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる」リンガ役としてTVアニメ初レギュラーを獲得。毎月一回、OPEN RECにて「春咲暖と陽高真白のおうちとれーにんぐっ！」を生放送中。25年3月からは初の冠番組「陽高真白はぽじてぃぶ☆ぷりんせす」をニコニコチャンネルにて放送中。クールな表情とは裏腹に、ポジティブで明るく自他ともに認める”陽キャ”なギャップが魅力。

関連リンク

陽高真白X

https://x.com/hitaka_mashiro