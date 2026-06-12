【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 放送開始日：7月7日より毎週火曜23時～ 放送局：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット “火アニバル!!”枠

7月7日より放送されるアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のエンディングテーマがMILLENNIUM PARADEの「Blue」に決定した。

あわせて、エンディングテーマを使用したプロモーションビデオ第4弾も公開された。プロモーションビデオ第4弾は、主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子を中心とするキャラクターたちの内面を浮き上がらせるようなエモーショナルな仕上がりで、本作の奥深い人間ドラマを予感させる内容になっている。

また、アメリカのロサンゼルスで開催される北米最大のアニメイベント「Anime Expo 2026」において、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントの実施が決定した。

エンディングテーマがMILLENNIUM PARADEの「Blue」に決定

【TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第4弾｜2026年7月7日(火)放送開始】

King Gnuの常田大希氏が主宰するMILLENNIUM PARADEは、「攻殻機動隊 SAC_2045」に続いての「攻殻機動隊」への参加となる。

本楽曲はMILLENNIUM PARADEとともに、国際的に活動するアーティストSaya Gray（サヤ・グレイ）氏とDaniel Caesar（ダニエル・シーザー）氏がフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希氏とSaya Gray氏による制作が開始され、そこからDaniel Caesar氏が参加し完成した。

常田大希氏

Saya Gray氏

Daniel Caesar氏

【常田大希氏コメント】

3年前にサヤとスタジオに入って作ったこの曲に、旅先で出会ったダニーも参加してくれることになり完成を迎えたこのBlueという曲。敬愛する2人のミュージシャンの才能は勿論のこと、フルバージョンが心底素晴らしい出来なので皆さんに聴いていただけるのが楽しみです。

【Saya Gray氏コメント】

DanielとDaikiとの制作は刺激的で本当に楽しかった。異なる世界観やカルチャーが交わり合うことに、とてもワクワクしました。

「Anime Expo 2026」で最新作の1、2話のUSプレミア（アメリカ初公開）上映を実施

「Anime Expo 2026」では、最新作の1、2話のUSプレミア（アメリカ初公開）上映が実施される。また、制作スタッフが登壇し、本作のコアとなるコンセプトや、独自のビジュアルの世界観に迫る貴重な制作秘話を語る。

さらに、監督のモコちゃん氏、キャラクターデザイン・総作画監督の半田修平氏によるサイン会も実施される。

また、バンダイナムコフィルムワークスブースでは、「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」コーナーが展開される。

THE GHOST IN THE SHELL × Science SARU: Special Panel & Premiere

開催日：7月4日（土）14時45分～16時5分[PT]［現地時間］

開催場所：JW Diamond Hall

登壇者（敬称略）：モコちゃん（監督）、半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）、進藤嵩平（アニメーションプロデューサー）、阿部研吾（プロデューサー）、桂田剛司（ヤングマガジン編集部）

内容：プロデューサーや制作チームのメンバーが、アニメの内容やプロジェクトの制作状況、その他の最新情報について語る。

THE GHOST IN THE SHELL Autograph Session

開催日：7月3日（金）12時30分［PT］［現地時間］

開催場所：JW Marriott Gold Ballroom

ゲスト（敬称略）：モコちゃん（監督）、半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）

Bandai Namco Filmworks Booth THE GHOST IN THE SHELL Area

開催日：7月2日（木）～5日（日）［PT］［現地時間］

場所：South Hall ブース SH-2406 ※会場South Hall内

出展社：バンダイナムコフィルムワークス

参加方法等の詳細は、Bandai Namco Filmworksの公式英語SNSより確認できる。

□X

□Instagram

□Facebook

「Anime Expo 2026」

開催日：7月2日（木）～5日（日）[PT]［現地時間］

開催地：アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター

（1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015 アメリカ合衆国）

□「Anime Expo 2026」のページ

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE