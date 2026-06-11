全日本プロレス１１日の新宿フェイス大会で世界ジュニア王者の立花誠吾（２８＝アップタウン）が、次期挑戦者・田村男児（２６）との１５回目の前哨戦に勝利した。

立花は初防衛戦（１８日、後楽園ホール）を前に、田村と１４回の前哨戦を重ねてきた。Ｖ１戦前最後の大会となるこの日は、アップタウンの小河彪と組んで、田村、河野真幸組と激突した。

互いの手の内を知り尽くした２人は激闘を展開。小河のアシストで田村にエルボーを決めると、河野を合体攻撃で排除。田村のラリアートもローリングエルボーで反撃。粘る田村からはラ・マヒストラルで丸め込まれそうになるが、逆に押さえ込んで技ありのフォール勝ちを収めた。

試合後マイクを握った立花は「１５回の前哨戦やっと終わったー！」と喜びを爆発させる。挑戦表明をされた３月八王子大会の結果も合わせ「あの時負けてるから、俺たちは今日で実質８勝８敗だ。こんなきれいにうまくいくとはな…」と、ここまでの道のりを振り返った。

さらに立花は「俺とお前で６月１８日、俺たちにしかできねえタイトルマッチやろうぜ」と田村に呼びかける。田村も「やろう。盛り上がっていくぞ」と応じ、ガッチリと握手を交わした。