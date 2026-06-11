女優の酒井若菜（45）が、10日放送のTBS系バラエティー「今さらシロー！」（後8・54）に出演し、ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した俳優・岡田准一へのリクエストを口にした。

番組では「木更津キャッツアイ」のロケ地、千葉県木更津市を訪れ、市役所の職員や撮影後に現地に移住した当時の撮影スタッフらと対面を果たした。

同市を舞台にした青春群像劇。余命半年の宣告を受けたぶっさんこと田渕公平（岡田）が、高校野球部時代のチームメートとともに、昼は野球、夜は怪盗団として暗躍し、さまざまな騒動を巻き起こす。02年に放送され、シリーズ化、映画化もされた。酒井は同級生でおバカな愛されキャラ、モー子を好演した。

酒井は撮影終了後の共演者との交流について明かした。「私はキャッツメンバーについては、准一君以外は取っています」。岡田が「俺だけ？」と驚くと、「准一君だけ連絡先を知らない」と理由を説明した。

とはいえ、岡田にとってはそれが心地良い距離感のようだ。「俺は距離があった方がやりやすい。役者さんとかとは、みんな仲いいですけど、一定の距離を取るタイプ」。理由を問われると、「ずっとリスペクトできるじゃない？ちょっと距離があった方が。たぶんグループ活動をしてきたから」と答えた。

そんな岡田に、酒井はお願いを口にした。「佐藤隆太君とか、岡田義徳君、塚本（隆史）と、同窓会をしようよみたいな話を去年、一昨年くらいに話をしたの。バンビ（櫻井翔）も来るってなって、みんなのスケジュールが合ったんだけど、結局それがなくなっちゃった。だから、主演として、准一君仕切りで再集結してくれないかな」。すると、岡田は「それはごめんなさい」と手を合わせて返答。「一定の距離が…」とポリシーを曲げない岡田に、酒井は口をあんぐり開けて驚いていた。