NTTドコモは、「爆アゲ セレクション」の対象サービスである「Nintendo Switch Online」の利用料金を、7月1日から改定する。今回の改定は、任天堂によるサービス提供価格の変更に伴うもの。 「爆アゲ セレクション」は、対象サービスの月額料金の最大20％相当をdポイントで還元するサービス。値上げに伴い、「Nintendo Switch Online」の還元ポイントについても増額される。 20％還元され