太平は6月10日に、同社の運営する約1万坪の本格グランピングリゾート「brilliant-village Nikko（ブリリアントヴィレッジ日光）」（栃木県日光市）における、7月1日からの夏季限定プラン「サマーグランピング2026」の、予約受け付けを開始した。●自然散策や昆虫観察で夏休みの自由研究をサポート近年、スマートフォンの普及や室内遊びの増加にともなって、子どもたちが大自然と触れ合う機会が減少している。また、夏の猛暑化