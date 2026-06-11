アニメ化するの！？『彼女の友達』10月放送でキャスト発表 キャラ設定画も解禁
テレビアニメ『彼女の友達』が10月より放送がスタートすることが発表された。あわせてキービジュアルとキャラ設定画が解禁となった。
【画像】大胆ボディなヒロイン！『彼女の友達』キャラ設定画
『ヤンマガWeb』で連載中の同作は、主人公・タケルが、初めての彼女であるカオリとデートするが、そこについてきたカオリの友達・吉岡が、カオリより過激にタケルを誘惑する…というストーリー。
タケル役を永池瑠雅、カオリ役を羽紫さや花、トモコ役を長谷美希が担当する。
■タケル役：永池瑠雅コメント
タケルくんを演じます永池瑠雅です。な、なんとアニメ化！！原作を読ませていただき、ドキドキハラハラの展開にどうなってしまうのか、彼らはどんな選択をするのか、目が離せませんでした！！僕自身声優人生で初めて演じさせていただくキャラクターがこのタケルくんです。全身全霊でタケルくんの人生を大切に演じさせていただきます。よろしくお願いいたします。
■カオリ役：羽紫さや花コメント
カオリを演じさせていただきます、羽紫さや花です！カオリちゃんは明るく元気いっぱいで正義感が強い、恋する女の子です。原作を読むほどに、いろんな面が自分と重なるように感じていました。最初の収録で「カオリは“ドまっすぐ”で」と言っていただき、コロコロと表情が変わるカオリを演じるのが楽しかったです！揺れ動く感情の中で3人の関係がどうなっていくのか……ぜひ見届けてください！
■トモコ役：長谷美希コメント
「セクシーとキュートどっちが好き？」といった、ちょっとエッチな青春三角関係ラブコメかな？と思われている方もいらっしゃるかもしれません。私がそうでした。ところが原作のページをめくる度に深まる濃密な関係性にあっという間に引き込まれていき、気付けば私もトモコに翻弄され魅了された一人になっていました。背徳的で目が離せなくなる危うさを、そのままお届けできるよう大切に演じて参ります。
■スタッフ情報
監督：安ドウタカシ
【画像】大胆ボディなヒロイン！『彼女の友達』キャラ設定画
『ヤンマガWeb』で連載中の同作は、主人公・タケルが、初めての彼女であるカオリとデートするが、そこについてきたカオリの友達・吉岡が、カオリより過激にタケルを誘惑する…というストーリー。
タケル役を永池瑠雅、カオリ役を羽紫さや花、トモコ役を長谷美希が担当する。
タケルくんを演じます永池瑠雅です。な、なんとアニメ化！！原作を読ませていただき、ドキドキハラハラの展開にどうなってしまうのか、彼らはどんな選択をするのか、目が離せませんでした！！僕自身声優人生で初めて演じさせていただくキャラクターがこのタケルくんです。全身全霊でタケルくんの人生を大切に演じさせていただきます。よろしくお願いいたします。
■カオリ役：羽紫さや花コメント
カオリを演じさせていただきます、羽紫さや花です！カオリちゃんは明るく元気いっぱいで正義感が強い、恋する女の子です。原作を読むほどに、いろんな面が自分と重なるように感じていました。最初の収録で「カオリは“ドまっすぐ”で」と言っていただき、コロコロと表情が変わるカオリを演じるのが楽しかったです！揺れ動く感情の中で3人の関係がどうなっていくのか……ぜひ見届けてください！
■トモコ役：長谷美希コメント
「セクシーとキュートどっちが好き？」といった、ちょっとエッチな青春三角関係ラブコメかな？と思われている方もいらっしゃるかもしれません。私がそうでした。ところが原作のページをめくる度に深まる濃密な関係性にあっという間に引き込まれていき、気付けば私もトモコに翻弄され魅了された一人になっていました。背徳的で目が離せなくなる危うさを、そのままお届けできるよう大切に演じて参ります。
■スタッフ情報
監督：安ドウタカシ
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