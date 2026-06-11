6月は祝日がないから…のび太が“斬新な記念日”を制定　現実にもあったらうれしい？

国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。

過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。

今月のおすすめは、祝日がない“6月”を舞台にした名作エピソード『ぐうたら感謝の日』（2023年5月27日放送）。のび太が日本の新しい祝日を勝手に制定？ 気になるストーリーを少しだけ紹介しよう。

◆のび太の嘆きから生まれた夢の新祝日

6月のカレンダーを眺めながら、「ついに今年も来たか…。僕のいちばん嫌いな6月」とため息を漏らすのび太。6月には祝日が1日もなく、楽しいイベントもないことがツラいのだ。

それを聞いたドラえもんは「そんなに休みたければ、休日を作ればいい」と言い、「日本標準カレンダー」というひみつ道具を取り出す。このカレンダーに休日シールを貼ると、日本中のカレンダーもそれに合わせて休日になるというのだ。

のび太は考えた末、翌日の6月2日のところにシールを貼り、「ぐうたら感謝の日」という新しい祝日を制定してしまう。この日は「勤労感謝の日」の真逆で、「誰もが一切働かず、全力でぐうたらすることを称え合う日」だという。

翌朝、のび太が目を覚ますと、世界は一変！ パパもママも居間に寝転がったまま動かない。「ぐうたら感謝の日」の効力によって、日本中が強制お休みモードに突入したのだ。

大喜びで外に飛び出したドラえもんとのび太は、さっそくしずかちゃんの家へ。ところが、しずかちゃんはインターフォンにも出ず、パジャマのままベッドでゴロゴロ…。のび太たちが誘っても、「今日は1日ゴロゴロする」と素っ気なく断り、そのまま布団にくるまってしまう。

スネ夫やジャイアンの家にも行ってみるが、みんな同じように自宅で休業状態。結局、のび太たちも家でゴロゴロして過ごすことに。

◆「誰も働いてはいけない」世界の恐怖

ところが、お腹がペコペコになってきた頃、のび太に大ピンチが襲う。ママに「お腹すいた」と訴えるも、「（食事の）支度なんかしないわよ。働いちゃいけない日だから」と拒否されてしまうのだ。

それなら外で買おうと街に出るものの、待っていたのは絶望のシャッター街。飲食店はすべて閉まっていた。

それどころか、テレビ局や交番など、ライフラインを管理する人たちまで全員仕事を休み、ぐうたらしている始末。お腹がペコペコののび太は「どこもかしこもぐうたらしているなんて、もう我慢できない！」と限界を迎えてしまう。