LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE、SPコラボ楽曲「ICONIC BY MISTAKE」MVティザー映像公開

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LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのスペシャルコラボレーションによるデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」（6月12日リリース）のMVティザー映像が公開された。

■3グループが披露する圧倒的“ガールパワー”に期待

「ICONIC BY MISTAKE」のティザー映像は、車に乗ってためらうことなく疾走するLE SSERAFIMを映し出すところからスタート。続いて、KATSEYEが投げた歯の形をしたペンダントがコンセントで火花を散らしたり、トウモロコシがポップコーンになるなど、斬新な演出が展開されていく。その間、ILLITは、警備員の厳重な監視が手薄になった隙をついて、騒がしく逃げ回り、一瞬たりとも目を離せなくさせる。意図的な誇張とやや奇妙な雰囲気の演出が魅力的だ。

LE SSERAFIMは、墓石の上に座って歌い、壊れた彫像にキスをする。ILLITは、無邪気な笑顔を浮かべながら、奇妙な歯科治療を続ける。KATSEYEは、強風にさらされながら悲鳴を上げつつも、“ICONIC”と文字がはっきりと刻まれた歯列矯正装置を見せてにっこり笑う。このように予測不能な状況が描かれた本映像では、3グループの独特ないたずら心とエネルギーが画面を埋め尽くしている。

また、「ICONIC BY MISTAKE」のMVティザー映像では、音源の一部を聴くことが可能。サイレンを彷彿とさせるシンセサイザーが印象的で、強烈かつ中毒性のあるビートや独特なサウンドが聴き手を魅了する。BELIFT LAB、SOURCE MUSIC、HYBE x Geffen Recordsは、「ICONIC BY MISTAKE」をオルタナティブポップジャンルと紹介した。

「ICONIC BY MISTAKE」のMV本編は、6月11日0時に公開。同日18時には、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で「ICONIC BY MISTAKE」のステージを披露。そして、6月12日13時には配信リリースされる。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによる今回のコラボレーションによって、個性溢れる音楽スタイルで人気を集めているグローバルアイコンたちの出会いに関心が高まっている。BELIFT LAB、SOURCE MUSIC、HYBE x Geffen Recordsは、「この夏、世界中のファンの皆さんのために、完成度の高いパフォーマンスはもちろん、様々なコンテンツを披露する予定ですので、ぜひ皆さんの応援をお願いいたします」と語った。圧倒的なパフォーマンス力を誇る3グループが披露する強力な“ガールパワー”に期待も上昇中だ。

(C) HYBE. ALL Rights Reserved.

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYE

DIGITAL SINGLE「ICONIC BY MISTAKE」

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

KATSEYE OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/katseye/