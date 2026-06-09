元女子バレーボール選手の栗原恵さん（41）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。番組MCの櫻井翔（44）に対し、長年抱き続けてきたという「苦い思い出」を明かした。

「アイドル俳優軍」の一員として参戦した栗原さん。ゲーム中に「ある出演者に不満があるそうで…」とナレーションが入り、スタジオトークのVTRが公開された。

VTR内で櫻井が「この中の人に言いたいことがあるという」と話題を振っており、栗原さんは「そうなんです」とうなずいて「櫻井さん」と本人を指名。かつてバレーボールの記者会見に櫻井が訪れた際の出来事を振り返った。

栗原さんによれば、記者から突然「櫻井さんの印象はどうですか？」と質問され、素直に「キラキラしています」と回答。しかし、それを聞いた櫻井のリアクションが「あぁ…」と極めて薄いものだったため、「結構記者会見の場がシラけちゃったというか」と盛り下がってしまったと明かした。

当時がよみがえったのか櫻井は申し訳なさそうな表情を浮かべ、ひざに手をついて猛省。そして、いたたまれなくなったのか、突然ダンスと歌を披露してスタジオを爆笑させた。