栗原恵さん 櫻井翔が記者会見に登場も…場がシラけたワケ 現役時代の苦い思い出を告白
元女子バレーボール選手の栗原恵さん（41）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。番組MCの櫻井翔（44）に対し、長年抱き続けてきたという「苦い思い出」を明かした。
「アイドル俳優軍」の一員として参戦した栗原さん。ゲーム中に「ある出演者に不満があるそうで…」とナレーションが入り、スタジオトークのVTRが公開された。
VTR内で櫻井が「この中の人に言いたいことがあるという」と話題を振っており、栗原さんは「そうなんです」とうなずいて「櫻井さん」と本人を指名。かつてバレーボールの記者会見に櫻井が訪れた際の出来事を振り返った。
栗原さんによれば、記者から突然「櫻井さんの印象はどうですか？」と質問され、素直に「キラキラしています」と回答。しかし、それを聞いた櫻井のリアクションが「あぁ…」と極めて薄いものだったため、「結構記者会見の場がシラけちゃったというか」と盛り下がってしまったと明かした。
当時がよみがえったのか櫻井は申し訳なさそうな表情を浮かべ、ひざに手をついて猛省。そして、いたたまれなくなったのか、突然ダンスと歌を披露してスタジオを爆笑させた。