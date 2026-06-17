台湾・桃園市国家発展基金会が発表した最新の世論調査で、中国との政治交渉に当たる人物として最も支持を集めたのは蔡英文（ツァイ・インウェン）前総統だった。台湾メディアの上報などが報じた。報道によると、2015年から現在まで両岸（中台）問題に関する世論調査を実施している桃園市国家発展基金会および台湾大学社会科学院中国大陸研究センターはこのほど、今年5月に行った最新の調査結果を発表した。それによると、「両岸が