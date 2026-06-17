お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が16日、流しの歌手・おかゆ（34）とデュエットする歌手デビュー曲「愛の道草」を都内で初披露した。塙が主演する同タイトルの映画（今冬公開）の主題歌で、17日におかゆの「サヨナラ嘘」との両A面シングルで発売。歌に自信はないが「肩書が一つ増えて、ラジオのネタにできるのがうれしい。兄（はなわ）が03年に出ているので紅白歌合戦に出たい。12月31日、空いています」と野望を語った