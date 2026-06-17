巨人・戸郷翔征投手（２６）が１６日、球数減での完投への思いを明かした。前回１０日・楽天戦は自己最多１４奪三振で２年ぶりの完封勝利。１３４球でのシャットアウトだったが、「やっぱり１１０球前後で完投、完封できるのが僕としては理想」と見据えた。多くの三振を奪える特長があるだけに、球数がおのずと増える側面もある。その上で「１球１球、イニングの中で打たせて取ることはすごく重要。そういうことができればもっ