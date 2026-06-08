

（C）原泰久／集英社 （C）2026映画「キングダム」製作委員会

山崎賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』IMAX（R）同時公開が決定。併せて、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたIMAXポスタービジュアルが解禁された。

映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドが一体となり、圧倒的な映画体験を創出するIMAX。この度、『キングダム 魂の決戦』の IMAX 同時公開が決定した。

まるで戦場のど真ん中に飛び込んだかのようなダイナミックな映像が視界を埋め尽くし、剣戟の音や息遣いまでも感じられる圧巻の没入感によって、『キングダム』シリーズ史上最大の戦いを全身で体感できる。IMAX 独自の映像・音響技術によって、映像の明るさや色彩、コントラストが細部にいたるまで緻密に最適化され、『キングダム』だからこそ味わえる壮大なスケールと臨場感を、さらなる迫力で実現する。

そして、IMAXポスタービジュアルも解禁。無数の敵襲が押し寄せる中、巨大な函谷関を背に、馬上で剣を振りかざす信の姿が描かれ、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたビジュアルとなっている。「秦 vs 六国」という秦国存亡を懸けた極限の状況下、総勢50万の合従軍が押し寄せる絶望的な戦場で、それでもなお、目の前の敵と向き合い、進み続ける信の強い意志と覚悟が鮮烈に伝わってくる。

『キングダム 魂の決戦』は7月17日に公開。