幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が８日、Ｘを更新し、高市首相の陣営が中傷動画に関与していた疑惑について、高市首相に「しっかり調査して誤りを認めて謝罪すればいい」と提言した。

昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、高市首相の陣営は他候補を中傷する動画の作成、拡散を依頼していた疑惑が持たれている。高市首相の秘書が動画を作成したと主張する松井健氏との会議音声を週刊文春が公開。共同通信は、松井氏が高市氏の秘書から「小泉（進次郎氏）を逆転するにはどうすればいいか」と相談されたと証言したことを報じた。



高市首相は陣営の関与を否定しているが、箕輪氏は「一番怖いのは、事実に向き合わないこと。僕は動画作戦自体はそんな大事だとは正直そこまで思わない。ただ事実に向き合わず、逃げて、誤魔化す姿勢は、本当の有事の際に極めて危険で、それが怖い」と投稿した。

続けて「高市総理はチンピラが恩を売るために誹謗中傷動画を作って、脇の甘い秘書が選挙のドタバタでそれを容認していたから無視するみたいなスタンスだと思うが、そのスタンスが一番危険で色々暴露され続けるだけ。きっぱり認めるべきところは認めて縁を切る。明るみに出すのがグレーな関係を終わらす最適解」と早期決着を図るべきとして、「こんなこともできない政権がトランプや習近平と渡り合えるのか不安」とも漏らした。